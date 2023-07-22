النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع تقلص المعروض

دبي - احمد فتحي في السبت 22 يوليو 2023 12:12 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الجمعة مدعومة بتزايد الأدلة ‏على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي ‏من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات.‏

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.8% لتصل إلى 81.07 دولار ‏للبرميل عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 1.42 دولار أو 1.9% لتصل إلى 77.07 دولار للبرميل عند التسوية، ‏وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل.‏

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب “بدأت الإمدادات العالمية في ‏التراجع وقد يتسارع ذلك بصورة كبيرة في الأسابيع المقبلة. قد تتأثر الأسعار أيضا ‏بالمخاطر المتزايدة التي تنذر بنشوب حرب”.‏

وواصلت روسيا قصف منشآت تصدير المواد الغذائية الأوكرانية لليوم الرابع على ‏التوالي اليوم الجمعة واستولت على سفن في البحر الأسود، في تصعيد للصراع في ‏المنطقة منذ انسحاب موسكو هذا الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر ‏الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.‏

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، إن مخزونات النفط الخام ‏تقلصت وسط قفزة في صادرات الخام وزيادة استخدام المصافي.‏

وفي غضون ذلك، رحب المستثمرون بإجراءات التحفيز الاقتصادي التي ترمي إلى ‏دعم الاقتصاد الراكد في الصين.‏

وتشير البيانات الواردة من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى أن هدف النمو ‏السنوي للحكومة البالغ 5% لن يتحقق.‏