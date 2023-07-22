مال وأعمال

النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع تقلص المعروض

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع تقلص المعروض من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 22 يوليو 2023 12:12 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الجمعة مدعومة بتزايد الأدلة ‏على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي ‏من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات.‏

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.8% لتصل إلى 81.07 دولار ‏للبرميل عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 1.42 دولار أو 1.9% لتصل إلى 77.07 دولار للبرميل عند التسوية، ‏وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل.‏

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب “بدأت الإمدادات العالمية في ‏التراجع وقد يتسارع ذلك بصورة كبيرة في الأسابيع المقبلة. قد تتأثر الأسعار أيضا ‏بالمخاطر المتزايدة التي تنذر بنشوب حرب”.‏

وواصلت روسيا قصف منشآت تصدير المواد الغذائية الأوكرانية لليوم الرابع على ‏التوالي اليوم الجمعة واستولت على سفن في البحر الأسود، في تصعيد للصراع في ‏المنطقة منذ انسحاب موسكو هذا الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر ‏الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.‏

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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، إن مخزونات النفط الخام ‏تقلصت وسط قفزة في صادرات الخام وزيادة استخدام المصافي.‏

وفي غضون ذلك، رحب المستثمرون بإجراءات التحفيز الاقتصادي التي ترمي إلى ‏دعم الاقتصاد الراكد في الصين.‏

وتشير البيانات الواردة من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى أن هدف النمو ‏السنوي للحكومة البالغ 5% لن يتحقق.‏

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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