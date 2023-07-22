مال وأعمال

وزير الخارجية الأمريكي: نبحث عن بديل لصفقة تصدير الحبوب عبر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي: نبحث عن بديل لصفقة تصدير الحبوب عبر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 22 يوليو 2023 12:12 مساءً - روسيا اليوم _ أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يبحثون عن بديل لصفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

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وقال بلينكن خلال منتدى “آسبن” الأمني، اليوم الجمعة: “نعمل مع حلفائنا، ونعمل مع شركائنا الذين يعملون مع أوكرانيا على البحث عن خيارات أخرى”.

وتابع: “ولكن علي أن أقول، إنني لا أعتقد أنه من الممكن التعويض عن أحجام التوريدات التي تمت خسارتها مع إنهاء المبادرة (للتصدير عبر البحر الأسود)، من خلال المسارات الأخرى”.

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وكانت روسيا قد أعلنت عن وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو الجاري، حيث سحبت ضماناتها الأمنية.

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وأشارت روسيا إلى عدم تنفيذ شروط الصفقة المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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