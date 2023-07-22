مال وأعمال

الذهب يلامس أعلى مستوياته في نحو شهرين وينهي الأسبوع على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يلامس أعلى مستوياته في نحو شهرين وينهي الأسبوع على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 22 يوليو 2023 01:10 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوياتها في حوالي شهرين أمس الجمعة 21 يوليو، مدفوعة بضعف الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيختتم دورة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

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ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1961.75 دولارًا للأونصة ، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 17 مايو عند 1.987.39 دولارًا، كما أنهى الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.35%

وجرى تداول مؤشر الدولار الأمريكي ليس بعيدًا عن أدنى مستوياته في 15 شهرًا ، في حين ارتفع اليوان الصيني بعد أن عدلت السلطات قواعد التمويل عبر الحدود وشوهدت البنوك الكبرى المملوكة للدولة تبيع الدولار.

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وتلقت أسعار الذهب دعمًا من توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي.

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ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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