وزير الطاقة الإماراتي: تحالف أوبك+ يتخذ خطوات كافية لاستقرار…

دبي - احمد فتحي في السبت 22 يوليو 2023 01:10 مساءً - _ قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم السبت إن تحالف أوبك+ يتخذ ما يكفي من إجراءات من أجل استقرار سوق النفط.

وقال للصحفيين عن التحالف الذي يضخ نحو 40 بالمئة من الخام العالمي إن دور أوبك+ محوري في إدارة سوق الطاقة من أجل مصالح كلا المنتجين والمستهلكين، ويضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وقال في اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند “أعتقد أن ما نقوم به في أوبك+ كاف ونتعامل مع مسألة “العرض والطلب”.

ونقوم بذلك نيابة عن جميع المنتجين في العالم ولصالح إيجاد توازن بين العرض والطلب لجميع المستهلكين أيضا”.