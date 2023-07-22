مال وأعمال

وزير الطاقة الإماراتي: تحالف أوبك+ يتخذ خطوات كافية لاستقرار…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الطاقة الإماراتي: تحالف أوبك+ يتخذ خطوات كافية لاستقرار… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 22 يوليو 2023 01:10 مساءً - _ قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم السبت إن تحالف أوبك+ يتخذ ما يكفي من إجراءات من أجل استقرار سوق النفط.

predco_adv_2021

وقال للصحفيين عن التحالف الذي يضخ نحو 40 بالمئة من الخام العالمي إن دور أوبك+ محوري في إدارة سوق الطاقة من أجل مصالح كلا المنتجين والمستهلكين، ويضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

BonatMisr

وقال في اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند “أعتقد أن ما نقوم به في أوبك+ كاف ونتعامل مع مسألة “العرض والطلب”.

ونقوم بذلك نيابة عن جميع المنتجين في العالم ولصالح إيجاد توازن بين العرض والطلب لجميع المستهلكين أيضا”.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطاقة الإماراتي: تحالف أوبك+ يتخذ خطوات كافية لاستقرار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا