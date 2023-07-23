انت الأن تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في للسوق المركزي الأحد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3581 طنا، منها 2468 طن خضار، و937 طن فواكه، و 175طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 33 قرشا، والبصل الناشف 20 و35 قرشا، والبطاطا 20 و50 قرشا، والبندورة 20 و30 قرشا، والجزر 20 و35 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 20 و40 قرشا، والليمون 40 و50 قرشا، والموز البلدي 50 و65 قرشا.