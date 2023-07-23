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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة للكهرباء تصدر بيانا حول برنامج تخفيف الأحمال من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 05:07 مساءً - دوت الخليج – أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانا صحفيا حول برنامج تخفيف الأحمال، مشيرة إلى مراعاة البدء في فصل التيار الكهربائي بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن الساعة.
وأهابت الشركة بالمواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل حفاظا على سلامتهم.
وأشارت القابضة لكهرباء مصر إلى تفعيل ذلك النظام بدءًا من منتصف ليل اليوم السبت الموافق 22 يوليو.
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