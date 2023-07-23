انت الأن تتابع خبر أبو علي: مليار دينار تحصيل مديرية مكافحة التهرب الضريبي بعد تفعيلها والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب نمر العبادي تقرير ديوان المحاسبة للاعوام مابين 2018 و 2021 حول دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحضور مدير عام الدائرة حسام ابو علي.

وقال حسام أبو علي في الاجتماع إن تحصيل مديرية مكافحة التهرب الضريبي نحو مليار دولار سنويا بعد تفعيل مهامها.

وأكد تعليق صرف مكافأت نهاية الخدمة لموظفين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ أكثر من عام لحين النظر في قرار ديوان التشريع والرأي حول مكافأت نهاية الخدمة.