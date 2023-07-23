صندوق كاثي وود يتخارج بالكامل من السوق الصينية

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 07:10 مساءً - وكالات – قالت كاثي وود مؤسسة شركة للاستثمارات Ark Invest إنها قلصت تعرضها للسوق الصينية إلى مستوى الصفر، مع تباطؤ اقتصاد بكين.

وكشفت وود أن صندوقها Ark Innovation ETF -الذي يدير أصول بـ9 مليارات دولار- تخارج من الأسهم التي تدر إيرادات من الصين، إذ عززت تواجدها في أسهمها المفضلة مثل Tesla وZoom وCoinbase.

وقالت وود في تصريحات يوم الخميس العشرين من يوليو تموز: كما نفعل دائماً خلال الأسواق الهابطة، فإننا نركز استراتيجياتنا على أعلى الأسماء إقناعاً لدينا..والأسهم الصينية بشكل خاص خرجت من تلك الأسماء واحدة تلو الأخرى.

واعتاد ARKK تملك أسهم في عملاقة التكنولوجيا الصينية Tencent، وكذلك شركة KE Holdings في قطاع العقارات.

وشددت وود على أن تعرضها للأسهم الصينية وغيرها من الأسواق الناشئة الأخرى وصل إلى 25% في 2020، بجانب انبهاراها باستجابة الصين الأولية لجائحة كورونا.

وتابعت: راقبنا استجابات السياسة المالية والنقدية حول العالم وانبهرنا بتقييد الصين..فهم لم ينفقوا الكثير من الأموال على الأزمة.

لكنها غيرت موقفها تجاه الصين بعدما بدأت بكين إحكام قبضتها على الاقتصاد عبر تضييق الخناق على الأشخاص بالغي الثراء والقطاع التكنولوجي.

وأعربت وود عن قلقها بشأن سوق العقارات الصيني بشكل خاص، مع تكبد الدولة كميات ضخمة من الديون بعد نحو عقد من التوسع السريع.

ورغم تصفية صندوق Ark Innovation ETF كامل حيازته في السوق الصينية، إلا أن وود أكدت على أنها من المحتمل أن تضيف أسهم مرتبطة بالصين مع تغلب الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على فترة التحديات ودخول السوق دورة صعودية جديدة.