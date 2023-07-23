مال وأعمال

روسيا تسجل أدنى تضخم لأسعار الغذاء في أوروبا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تسجل أدنى تضخم لأسعار الغذاء في أوروبا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 08:07 مساءً - روسيا اليوم _بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء في روسيا خلال يونيو 0.08%، مسجلا أدنى مستوى في أوروبا، التي بلغ التضخم في بعض دولها 30%.

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وسجل أعلى مستوى لتضخم أسعار الغذاء في هنغاريا، حيث انخفض للمرة الأولى منذ 10 أشهر إلى أقل من 30% وبلغ 29.3%.

كما ظلت معدلات نمو الأسعار السنوية في موسكو فوق 20% في صربيا.

وتشمل المراكز الخمسة الأولى من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أيضا إستونيا (19.5%) وسلوفاكيا (18.9%) ورومانيا (17.9%).

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وتم تسجيل معدلات نمو الأسعار السنوية أقل من 10% في يونيو، باستثناء روسيا، في خمس دول أخرى، وهي بيلاروس (3.6%) ، وسويسرا (5.1%)، والبرتغال (8.6%)، والدنمارك (8.8%) وفنلندا (9.2%).

وقد تم إجراء الدراسة على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية في 40 دولة أوروبية، حتى منتصف يوليو عن بيانات شهر يونيو.

ويأخذ مؤشر تضخم الغذاء في الحسبان التغيرات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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