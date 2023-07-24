النقل: جارٍ التعاقد مع سكك حديد ألمانيا DB لإدارة وتشغيل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يوليو 2023 12:12 مساءً - دوت الخليج – ذكرت وزارة النقل أنه جارٍ التعاقد مع شركة سكك حديد ألمانيا (DB) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأشارت إلى أن مدة التعاقد ستكون 20 عامًا مع استمرار ملكية المشروع للدولة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، لافتة إلى إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي اثبتت استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عاما.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلومترا، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولي منها باجمالي أطوال 2000 كيلومتر.

وأشارت النقل إلى أن المرحلة الأولى تتكون من 3 خطوط، هي: الخط الأول السخنة/ مطروح، والخط الثاني أكتوبر/أبوسمبل، والخط الثالث الأقصر/ سفاجا، وستسهم في نقل الركاب والبضائع، كما ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة ضمن مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.

وتابعت: “بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات”.

وأضافت أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية، ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر. وكذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.