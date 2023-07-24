مزايدة علنية لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يوليو 2023 12:12 مساءً - دوت الخليج- تستعد وزارة النقل لطرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري أو عالمي لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية، بحسب بيان مساء اليوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تتعاون مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات؛ لاكتساب الخبرة المطلوبة في إدارتها، كما يعمل بهذه المشروعات عمالة مصرية لا تقل عن 90%.

ونوهت بأنها تعاقدت مع شركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، كما تعاقدت الوزارة مع شركة المصرية الخدمات والتغذية (إبيلا مصر) لإدارة وتشغيل عربات النوم،و مع تحالف شركتي الغرابلي وثري إيه إنترناشيونال لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع.

وأضافت: وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي جرى التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والتعاقد مع شركة إلستوم الفرنسية على إدارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل.