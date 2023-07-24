مال وأعمال

بوتين: روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية إلى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية إلى… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يوليو 2023 07:10 مساءً - وكالات _ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستعوض الحبوب الأوكرانية الموردة إلى إفريقيا، في أعقاب إعلان الكرملين انتهاء العمل باتفاقية لتصدير هذه الحبوب.

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وفي مقال نشره موقع الكرملين الإلكتروني بعنوان “روسيا وإفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل مزدهر”، كتب بوتين “أريد أن أطمئن أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو مجاني، خصوصا أننا نتوقع مجددا محصولا قياسيا هذا العام”.

ومن المقرر أن تفتتح القمة الروسية الإفريقية الخميس في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. وأضاف بوتين “رغم العقوبات، ستواصل روسيا جهودها الحثيثة لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى إفريقيا سيتم توسيع شبكة السفارات الروسية والبعثات التجارية في إفريقيا”بحسب “الفرنسية”.

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وسبق لروسيا أن أعلنت انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مبدية استعدادها لتفعيلها مجددا بحال تمت تلبية شروطها خصوصا لجهة تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة المتأثرة بالعقوبات الغربية المفروضة عليها.

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وأعربت روسيا الجمعة عن تفهمها “قلق” الدول الإفريقية في أعقاب إعلان موسكو انتهاء العمل بالاتفاقية، متعهدة مواصلة تصدير هذه المواد الأساسية الى الدول التي تحتاج إليها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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