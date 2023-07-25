مال وأعمال

انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال يوليو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:10 صباحاً - وكالات – انكمش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يوليو، وسط إشارات إضافية من تدفقات الطلبات الداخلة وتوقعات الإنتاج بأن التباطؤ سيشهد تزايدا في الأشهر المقبلة، وفقًا لشركة S&P Global.

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وظل مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو أقل من عتبة 50 التي تشير إلى النمو للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض إلى 48.9 نقطة في يوليو من 49.9 في الشهر السابق.

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هذه هي القراءة الأدنى منذ نوفمبر وأسوأ مما توقعه استطلاع للاقتصاددين أجرته بلومبرج.

ولقد جاء التباطؤ في القطاع الصناعي لمنطقة اليورو الأسوأ منذ الأشهر الأولى من الجائحة في يوليو ليسجل 42.7 نقطة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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