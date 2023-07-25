البترول: حقل ظهر يعمل بكامل طاقته.. وجار حفر بئر جديدة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 11:12 صباحاً - دوت الخليج – نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود مشاكل تقنية في حقل ظهر تسببت في تراجع طاقته الإنتاجية من الغاز الطبيعي، مؤكدة أنه “لا صحة لذلك”.

وشددت الوزارة، في توضيح نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقا لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية.

وأشارت إلى بدء الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم3 غاز يوميا، واستمر في الزيادة تدريجيا نتيجة لدخول 19 بئرًا على الإنتاج.

وذكرت وزارة البترول أن الشركاء في حقل ظهر إيني الإيطالية وبي بي الإنجليزية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية وإيجاس المصرية (والمشغل للحقل شركة إيني) “لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج”؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل.

ونوهت الوزارة بأنه جارٍ حفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وأضافت الوزارة أن إجمالي استثمارات الحقل بلغ حتى الآن 12 مليار دولار، ومتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة.