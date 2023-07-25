انت الأن تتابع خبر البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية للربع الثاني والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي بأن البورصة تدعو كافة الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الثاني المراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 2023/06/30 وذلك عبر نظام الافصاح الالكتروني XBRL، قبل نهاية شهر تموز من هذا العام 2023.

وأكد الوظائفي بأن بورصة عمان ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية للربع الثاني المراجعة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر تموز الحالي إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الإستثماري. وستقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة. وستكون الشركات التي لن تلتزم بالموعد المقرر عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الثاني التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأيّ الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.

ومما يجدر بالذكر أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات نصف سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.