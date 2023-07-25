انت الأن تتابع خبر إتمام تخفيض رأس مال شركة زارة للاستثمار القابضة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفذ مركز إيداع الأوراق المالية اليوم الثلاثاء، عملية تخفيض رأس مال شركة زارة للاستثمار (قابضة).

وجرى تخفيض رأس المال بمقدار 5 ملايين دينار/سهم وبما نسبته تقريباً 3.33 بالمئة، من رأس مال الشركة ليصبح رأس مال الشـركة المسجل لـدى مركز إيداع الأوراق المالية 145 مليون دينار/ وسهم بدلاً من 150 مليون دينار/ سهم، وذلك من خلال إطفاء 5 ملايين دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2022.

وخفض المركز رأس مال الشركة استناداً لقرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 18/04/2023، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بتاريخ 06/07/2023.