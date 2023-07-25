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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. منح السائحين الوافدين لمصر على متن اليخوت إقامة 3… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:12 مساءً - أعلنت وزارة النقل اليوم بدء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلًا من 30 يوما.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي استكمالًا للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانئ والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعيًا لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لمصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتالي تعظيم موارد الدولة.
يأتي ذلك نتيجة لما قد يواجه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة – وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد في التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب.
وتنفيذًا لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية -الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- في هذا الشأن كما أصدرت وزارة الخارجية توجيهات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لمصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلًا من شهر.
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