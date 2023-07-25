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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 11:07 مساءً - وكالات _ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.2% إلى 3% في 2023.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 1.8% هذا العام.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بـنسبة 0.1% إلى 0.9% العام الحالي.
وخفض الصندوق توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.5% من 2.9% لعام 2023، وخفض أيضاً من توقعات النمو إلى 3.2% من 3.5% لعام 2024.
هذا وخفض الصندوق من توقعات نمو اقتصاد السعودية إلى 1.9% من 3.1% لعام 2023، وإلى 2.8% من 3.1% لعام 2024.
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