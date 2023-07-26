رسلان: مؤتمر إكسبوتك يستعرض أحدث التكنولوجيات لإمداد القرى…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 11:14 صباحاً - فاطمة أبو زيد – قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي، إن مؤتمر ومعرض إكسبوتك 2023، والمقرر انعقاده في أكتوبر المقبل، سيعرض أحدث التكنولوجيات منخفضة التكاليف لإمداد القرى بالصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومعالجة الحمأة وتطبيقاتها.

وأضاف رسلان، خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تفاصيل المعرض، أنه يتوقع شركات أوروبية ومحلية متخصصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والتحلية والبنية التحتية وتكنولوجيا معالجة المخلفات بانواعها واعادة تدويرها.

وأشار إلى 40 شركة ألمانية تابعة للاتحادات الالمانية بدعم من وزارة الاقتصاد الألمانية وحماية المناخ للشركات الألمانية العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي للتنقية مشروعات مع شركاء مصريين وتحفيزهم على الاستثمار في مصر وربط الصناعة بالاحتياجات المحلية.

أوضح رسلان أن هذا المعرض بمثابة منصة حيوية لتبادل الخبرات عرض أحدث الابتكارات والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في تقنيات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي والحماة والطاقة النظيفة وتحليه المياه وعاملا جذابا لباقي الدول الأوروبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي في مصر.

ولفت إلى إنشاء منصات تتيح للشركات والمصانع الدولية الأوروبية التواصل مع نظرائهم في السوق المصرية لتوطين كل ما هو جديد ومبتكر من التكنولوجيات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتدوير المخلفات والطاقة النظيفة.

وأشار إلى عقد وتنظيم حلقات نقاش متخصصة في كل المجالات في جناح المعرض المخصص للشركة القابضة لربط قطاع المياه والصرف الصحي والتحلية.

وأضاف أن المؤتمر والمعرض الدولي سيناقش على مدار 3 أيام كل ما يتعلق بتكنولوجيات المعالجة والأجهزة والمعدات والتحلية والتقنيات الذكية فى إدارة المياه في دورته الثانية بأهم ما يتعلق بتكنولوجيات المياه والمخلفات الصلبة والتحلية.