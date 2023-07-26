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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة للمياه: مؤتمر إكسبوتك 2023 يبحث توطين تكنولوجيا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 12:12 مساءً - فاطمة أبو زيد – قال الدكتور رفعت عبد الوهاب، استشاري البحوث والتطوير بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إن مؤتمر ومعرض إكسبوتك 2023 سيناقش 10 نقاط مهمة، منها: تكنولوجيا معالجة مياه الشرب والتحلية، والكشف عن شبكات الصرف، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمخلفات الصلبة.
وأضاف عبد الوهاب، خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تفاصيل المعرض، أن المؤتمر برعاية وزارة الاسكان والإنتاج الحربي والمجلس العربي للمياه، ووزارة الإتصال الألمانية، مشيرا إلى أنه يستهدف تحفيز الاستثمار فى قطاع المياه والصرف الصحي في مصر.
وتابع استشاري قطاع البحوث بالقابضة للمياه أن الهدف من المعرض إيجاد تعاون استثماري بين الشركات المصرية والألمانية لتطوير قطاع المياه، وتوطين تكنولوجيا التحلية.
وأشار إلى أن تكنولوجيا معالجة المياه والصرف الصحي ترتكز على التكنولوجيات المعالجة للمحطات الصغيرة، وتطوير منظومة محطات المياه في القري، لافتا إلى أن الشركات المشاركة في المعرض ستعمل على تطوير تلك المنظومة.
وقال عبد الوهاب إنه جارٍ حاليا حل المشاكل الناتجة عن سوء استخدام المياه، موضحا أن وزارة البيئة تواجه مشكلة تلوث المياه من قبل المصانع، لذا تسعى لحل تلك المشاكل بوتيرة سريعة.
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