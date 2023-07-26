أسعار الغاز في أوروبا تقفز 5.2% مع تزايد مخاوف نقص الإمدادات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 07:14 مساءً - العربية نت _ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية لليوم الخامس، وهي أطول سلسلة متتالية منذ أبريل، حيث شددت الانقطاعات الإمدادات العالمية بينما غطت الحرارة أجزاء من المنطقة.

وتقدمت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 5.2% اليوم الأربعاء، ما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يتماسك بعد أن تراجعت الأسعار في النصف الأول من الشهر. حيث أدى الطقس الحار في جنوب أوروبا إلى رفع الطلب في أماكن مثل إيطاليا التي تعتمد على الغاز في توليد الطاقة.

وفي حين خرجت أوروبا من أزمة الطاقة في العام الماضي على أساس مستقر نسبياً – حيث أصبحت مرافق تخزين الغاز فيها أكثر امتلاء من المعتاد في ذلك الوقت من العام – إلا أن الاضطرابات في الإمداد والزيادات المفاجئة في الطلب لا تزال تؤثر على التقلبات. ومن المرجح أن يراقب التجار عن كثب توقعات الطقس لشهر أغسطس لقياس الاستهلاك المستقبلي.

وتسير مكاسب أسعار الغاز في أوروبا جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الوقود في آسيا، حيث تتنافس المنطقتان على الغاز الطبيعي المسال المتاح.

ومن المقرر أن تتسبب عدة انقطاعات في الإمداد في الأسابيع المقبلة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.

وفي الولايات المتحدة تم إغلاق أحد خطوط أنابيب نقل الغاز في كولومبيا بعد اندلاع حريق في المنطقة المجاورة، مما قلل إمدادات غاز التغذية إلى جزء محطة كوف بوينت للغاز الطبيعي المسال.

وفي النرويج، من المقرر إجراء الصيانة المخطط لها في المرافق الرئيسية الشهر المقبل، وفي روسيا، تخطط “Yamal LNG” لإغلاق محطة إنتاج واحدة للعمل لمدة 3 أسابيع في أغسطس.

ارتفعت العقود الآجلة للشهر الأمامي الهولندي، معيار الغاز في أوروبا، بنسبة 4.0% لتصل إلى 33.95 يورو لكل ميغاوات / ساعة في الساعة 9:31 صباحاً في أمستردام.