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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسامة ربيع: 144 مليار دولار إيرادات قناة السويس منذ التأميم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 08:12 مساءً - صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت منذ التأميم في 26 يوليو 1956 وحتى يومنا هذا عبور قرابة مليون و71 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31 مليار و599 مليون طن، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.
أضاف ربيع، أنه طوال ما يزيد عن 67 عاماً تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تجاوزت 143 مليار و864 مليون دولار، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.
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