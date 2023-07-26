وزير قطاع الأعمال يبحث إنشاء محطتي طاقة شمسية مع تحالف مصري…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يوليو 2023 10:10 مساءً - إسلام سالم _ التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة إنجي الفرنسية العاملة في مجال توليد الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة باستخدام الخلايا الشمسية ومزارع الرياح برئاسة جيروين فيرجوت رئيس تطوير الأعمال بشمال إفريقيا، وهانس برونس مدير الإنشاءات بشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، والمهندس إيهاب مهاود المدير العام لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

تناول اللقاء فرص وأوجه التعاون الممكنة في مجال الطاقات المتجددة خاصة توليد الكهرباء من طاقة الشمس، ليتم مناقشة إقامة محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الأولى لخدمة مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، والثانية لخدمة المشروع الجديدة لإنتاج الألومنيوم والمقرر إقامته في منطقة سفاجا، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أوضح الدكتور محمود عصمت، أن المشروع يأتي في إطار مشروعات تطوير وإعادة هيكلة شركة مصر للألومنيوم من خلال تحديث وتأهيل المصهر الحالي بنجع حمادي لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 320 ألف طن سنويا، وإنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن سنويا، إضافة إلى مشروع إنتاج الألومينا من خام البوكسيت بهدف تأمين سلاسل الإمداد للمصهر الحالي والتوسعات المستقبلية، وإضافة منتجات وصناعات جديدة مثل الفويل والجنوط.

أكد عصمت، أن العمل على إقامة محطات لتوليد الكهرباء النظيفة بالتعاون مع القطاع الخاص يأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة إمدادات الطاقة المتجددة، ومن خلال التنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء، وفي إطار خطة زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة بالمقارنة بإجمالي الطاقات المولدة على الشبكة الكهربائية الموحدة.

وأشار إلى الاشتراطات التي سيتم فرضها من قبل بعض الدول وخاصة الأوروبية لنفاذ الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى أسواقها وخاصة منتجات الألومنيوم والتي تتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، كما أن الكهرباء تعد مدخلًا أساسيًا في عملية تصنيع الألومنيوم حيث تمثل نحو 40% من مدخلات وتكاليف الإنتاج ليتم السعى للاستعداد له للحفاظ على صادرات الصناعات المعدنية والألومنيوم إلى الأسواق الخارجية.