انت الأن تتابع خبر أسعار كيلو الخضار والفواكه الأربعاء من 10 قروش إلى 65 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأربعاء، 2908 اطنان، منها 1895طن خضار، و844 طن فواكه، و168طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى، وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20، والبصل الناشف بين 20 و30قرشا، والبطاطا بين 20 و55قرشا، والبندورة بين 20 و30قرشا، والجزر بين 20 و35قرشا، والخيار بين 20 و35قرشا، والزهرة بين 20 و40قرشا، والليمون بين 40 و60قرشا، والموز البلدي بين 50 و65قرشا.