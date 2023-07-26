انت الأن تتابع خبر ترجيح رفع أسعار الفائدة في الأردن الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المرجح أن يصدر البنك المركزي الأردني الخميس قرارا يرفع بموجبه سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وذلك تبعا لقرار الفيدرالي الأمريكي.



يذكر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة عشرات المرات منذ آذار 2022 تبعا لقرارات الفيدرالي الأمريكي.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتسجل 5.5%، في إطار حربه للسيطرة على التضخم المتصاعد.



سعر الفائدة الأمريكية

وظهرت عدة بيانات اقتصادية مهمة منذ اجتماع الفيدرالي في يونيو الماضي، والتي أثّرت بشكل قوي على تحركات الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية ومختلف الأسواق، وأظهرت بيانات الإحصاء في الولايات المتحدة، سلبية أداء التضخم الأمريكي خلال يونيو الماضي.



وتراجع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي ليسجل 3.0%، وهو أقل من توقعات تباطئه إلى 3.1%، وكانت القراءة السابقة للمؤشر عند 4.0% في مايو الماضي؛ وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 4.8% على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 5،3% في مايو الماضي، وهو أقل من التوقعات عند مستوى 5.0%.