إيرادات العراق النفطية تسجل 7.2 مليار دولار في يونيو

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 02:12 مساءً - وكالات – بلغت إيرادات العراق من صادرات النفط في يونيو الماضي نحو 7.2 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وزارة النفط العراقية في بيان الأربعاء.

وبحسب البيان فإن صادرات نفط العراق بلغت 100.059 مليون برميل في يونيو، بمتوسط سعر بلغ 71.755 دولار للبرميل.

ويسعى العراق إلى زيادة طاقته الإنتاجه من النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا في الفترة المقبلة، مقابل 5.4 مليون برميل يوميا حاليا، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

وقال عبد الغني في تصريحاته الشهر الماضي إن إنتاج العراق الحالي يبلغ 4.43 مليون برميل يوميا.