مال وأعمال

السيسي يلتقي بوتين على هامش القمة الإفريقية الروسية في سان…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يلتقي بوتين على هامش القمة الإفريقية الروسية في سان… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 03:12 مساءً - أ ش أ – التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في الدورة الثانية من القمة الإفريفية الروسية، بمدينة سان بطرسبورج، التي ستنطلق غدا.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل – في وقت سابق اليوم – إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

ودُشنت القمة الإفريقية الروسية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، وعقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة.

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وتهدف القمة إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

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وستتضمن قمة هذا العام جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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