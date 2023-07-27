نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: مصر تستحوذ على ثلث حجم تجارة روسيا مع إفريقيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 03:12 مساءً - أش أ – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تطوير التعاون الثنائي بين مصر وروسيا، مشددا على أن القمة الروسية الإفريقية في دورتها الثانية والتي ستنطلق غدا ستكون لها “نتائج عظيمة”.

جاء ذلك خلال لقاء قمة عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بالقصر القسطنطيني في مدينة سان بطرسبورج، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمة الإفريفية الروسية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “نحن حريصون على تلبية دعواتكم فيما يخص مجالات التعاون المختلفة وأيضا على مستوى القارة الإفريقية”.

وأبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقديره للدعم الروسي فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية، قائلا: “هذا المشروع يعد عملاقا ورائدا، ودعمكم فيه واضح جدا سواء فيه، أو فيما يخص مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر أو باقي المشروعات الأخرى مثل المنطقة اللوجستية وخلافه”.

واختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حديثه للرئيس بوتين، بتقديم التهنئة له، على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجاري مع إفريقيا، حيث إن ثلث حجم التجارة مع القارة يتم مع مصر.

وقال بوتين إن “حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا؛ ارتفع بنسبة 28.8% العام الماضي، وفي 5 أشهر من هذا العام ارتفعت بنسبة 7% أخرى عن العام الماضي”.

وأضاف: “لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال الطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. كل شيء يجري وفقا للخطة”.

وتابع: “على مدى هذه السنوات، وعلى مدى عقود، اكتسبت العلاقات بين روسيا ومصر طابعا خاصا ومكانة خاصة، لقد تم إنجاز الكثير تحت قيادتكم سيدي الرئيس (السيسي). لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال للطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. وكل شيء يجري وفقا للخطة”.

وأضاف الرئيس الروسي أن العام الجاري ستنظم الفعالية الإنسانية للتعاون بين البلدين، “وبلا شك سوف تساهم في التقريب بين شعبي البلدين”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل – في وقت سابق اليوم – إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.