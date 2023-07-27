انت الأن تتابع خبر الألبان الأردنية المها تحوز على شهادة القائمة الذهبية من الجمارك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبل اللواء جلال سالم القضاة مدير عام الجمارك الاردنية ظهر اليوم الدكتور ماهر الحوراني رئيس مجلس إدارة شركة الالبان الاردنية " المها "

وسلمه شهادة القائمة الذهبية في مجال الاستيراد وإدارة المخاطر .



وقال مدير عام الجمارك بعد أن تقدم بالتهنئة للشركة ممثلة برئيس مجلس إدارتها على هذا الانجازمتمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار : إن هذا البرنامج " برنامج القائمة الذهبية " يرتكز علـى مفهـوم الشـراكة الحقيقيـة و المسؤولية المشتركة بيـن القطاعيـن العـام والخاص، داعياً شركات القطاع الخاص للانضمام لهذا البرنامج الذي يحقق مزايا متعددة من التسهيلات في العملية الجمركية.



ويذكر أن هذا الانجاز جاء بعد أن أنهت لجنة تدقيق الالتزام عمليات التدقيق الميداني على الشركة والتي شملت التحقق من متطلبات الالتزام المتعلقة بالمتطلبات الجمركية ومتطلبات الأمان، وبعد أن تم تقييم مدى التزام الشركة بالتشريعات الجمركية والأنظمة المتعلقة بها، ووفقاً للأسس المعتمدة لهذا البرنامج ، حيث حققت الشركة شروط ومعايير برنامج القائمة الذهبية في مجال الإستيراد وتم تصنيفها ضمن فئة الخطورة المتدنية.