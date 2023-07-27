مال وأعمال

المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم إلى 58% بنهاية 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم إلى 58% بنهاية 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 05:11 مساءً - وكالات _ قالت الرئيسة الجديدة للبنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان اليوم الخميس، إن البنك سيشدد السياسة النقدية تدريجيًا وسيواصل تنفيذ إجراءات تشديد ائتماني انتقائية.

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وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن التضخم سيرتفع على المدى القصير وسيظهر تأثير الإجراءات عليه في الربع الثاني من عام 2024.

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كما قالت أركان إن البنك المركزي المصري التركي رفع توقعاته للتضخم بنهاية عام 2023 إلى 58% من 22.3 % في تقريره السابق، ورفع توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 إلى 33% من 8.8%.

وأضافت أركان في أول مؤتمر صحفي لها إن توقعات التضخم للبنك لنهاية عام 2025 تبلغ 15%.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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