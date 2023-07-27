مدبولي: نستهلك 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت…

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 07:10 مساءً - رنا ممدوح _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تشغيل محطات الكهرباء المتوفرة لدينا من خلال منظومتين الأولى والتي يعتمد عليها في تشغيل العدد الأكبر من المحطات عن طريق الوقود الأحفوري وهو مزيج من الغاز الطبيعي والمازوت.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي ينعقد الآن، أنه طبقا للأرقام المتعارف عليها مصر تحتاج في وقت الذروة إلى 33 جيجا والتي تستهلك نحو 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت.

وأكد أن هناك تنسيق كامل و يومي مع وزارتي الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والثروة المعدنية.

وأوضح أن أزمة الكهرباء التي انطلقت 17 يوليو الجاري جاءت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي واجهته مصر، وتبين أن العالم أجمع يواجه ظاهره غير مسبوقة.

وأعلن أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدلى ببيان هام ملخصه “أن شهر يونيو الحالي هو الأكثر سخونة على الأطلاق، ودخلنا عصر الغليان، وتغير المناخ أمر مرعب، ومايحدث هو مجرد بداية”.

وتابع: أن بيان أمين عام الأمم المتحدة يلخص الأزمة المفاجئة التي واجهتها دول العالم خلال العشر أيام الماضية.