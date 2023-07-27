صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 07:10 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 الف طن عن نفس الفتره من العام، مشيرا أن صادرات البطاطس تقترب من 900 ألف طن لأول مره في تاريخها.

وأشار القصير إلى أن صادرات الموالح تتخطي حاجز المليون و 900 الف طن لأول مره في تاريخ الصادرات المصرية.

جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير من د أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 26 يوليو 2023 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و15 ألف و764 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 760 ألف و626 طن عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 4 مليون و255 ألف و138 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، المانجو.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 903 ألف 369 طن، بالإضافة إلي تصدير 896 ألف 447 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 351 ألف و899 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 134 ألف و525 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 92ألف و 325 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 58 الف و354 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 49 الف و469 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 23 الف و 985 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 23 الف و 295 طن.

وحصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9507 طن، وحصلت المانجو على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7432 طن، وحصل الرومان على المركز الأخير باجمالى كمية بلغت 3524 طن.