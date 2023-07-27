الاقتصاد الأمريكي يخالف التوقعات وينمو 2.4% بالربع الثاني

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 07:10 مساءً - وكالات _ قفز معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.4 بالمئة، في مفاجئة قوية للأسواق، بعد توقعات بأن يتباطأ إلى 1.8 بالمئة، وذلك بحسب القراءة الأولى التي صدرت الخميس.

وكان اقتصاد الولايات المتحدة نما بنسبة 2 بالمئة في الربع الأول بحسب القراءة النهائية، وذلك بعد تعديله بالزيادة من القراءة الثانية التي بلغ فيها النمو نسبة 1.3 بالمئة.

وسجلت طلبات السلع المعمرة الأساسية 0.6%، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 0%، بينما سجلت القراءة السابقة 0.6%.

من جهة أخرى، سجلت إعانات البطالة 221 ألف طلب، أقل من توقعات الخبراء الذين توقعوا 235 ألفًا. وسجلت القراءة السابقة 228 ألف.

وبذلك ارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 233.75 ألف، فيما سجلت قراءة الأسبوع قبل الماضي 237.50 ألفًا.