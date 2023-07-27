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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كريستين لاجارد: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يؤدي إلى ارتفاع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 07:10 مساءً - فرانس برس _ حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم الخميس، من أن قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية قد يؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية ومفاقمة التضخم.
وقالت لاجارد إن الانسحاب ينطوي على خطر ارتفاع التضخم.
يأتي ذلك بعد رفع المركزي الأوروبي معدلات الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية.
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