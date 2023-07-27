مال وأعمال

كريستين لاجارد: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يؤدي إلى ارتفاع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كريستين لاجارد: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يؤدي إلى ارتفاع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 07:10 مساءً - فرانس برس _ حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم الخميس، من أن قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية قد يؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية ومفاقمة التضخم.

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وقالت لاجارد  إن الانسحاب ينطوي على خطر ارتفاع التضخم.

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يأتي ذلك بعد رفع المركزي الأوروبي معدلات الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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