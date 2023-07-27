رئيس الوزراء: اقتربنا من 36 جيجا استهلاك يومي للكهرباء

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 08:07 مساءً - رنا ممدوح _ صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن مصر اقتربت من تسجيل استهلاك يومي للكهرباء 36 جيجا.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي ينعقد الآن، أن الدولة استخدمت كل إمكانيات الدولة من غاز طبيعي ومازوت متاح سواء في مخازن وزارة البترول أو وزارة الكهرباء للتعامل مع تزايد الاستهلاك.

وتابع: نتيجة لاستمرار الأزمة ووصول متوسط حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت إلى 144 -146 مليون متر مكعب في اليوم، وأمس منفردا وصل متوسط حجم الاستهلاك إلى 152 مليون متر مكعب، مع اتباع قرار تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.

وأضاف في حال عدم اتباع سياسة لتخفيف الأحمال، كان حجم الاستهلاك اليومي المتوقع من الغاز الطبيعي والمازوت فوق 165 مليون متر مكعب.