مدبولي: الدولة لا تصدر الغاز الطبيعي في فصل الصيف

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 08:07 مساءً - رنا ممدوح _ صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن الدولة توقف تصدر الغاز الطبيعي في فصل الصيف لزيادة حجم الاستهلاك المحلي.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي ينعقد الآن:” لولا مشروعات الكهرباء الجديدة كانت مصر واجهت العجز”.

وتابع: طالبنا من كل الجهات المعنية بالأرصاد الجوية ومعرفة درجات الحرارة برؤية عن شهر أغسطس لمعرفة الوضع بصورة أوضح، وما يقال أن درجات الحرارة الشهر القادم ستكون غير مسبوقة.

وأشار:” كنا نأمل أن تنكسر الموجة الحرارة الشديدة الحالية بنهاية الاجازة الوطنية السابقة، ولكن لم يحدث ومازالت مستمرة”.

وأوضح أن الأزمة لا تكمن فقط في توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة تحتاج التوربينات المشغلة للمحطات لوقود أكثر لتعمل بنفس الكفاءة.