مال وأعمال

مدبولي: الدولة لا تصدر الغاز الطبيعي في فصل الصيف

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الدولة لا تصدر الغاز الطبيعي في فصل الصيف من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 08:07 مساءً - رنا ممدوح _ صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن الدولة توقف تصدر الغاز الطبيعي في فصل الصيف لزيادة حجم الاستهلاك المحلي.

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وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي ينعقد الآن:” لولا مشروعات الكهرباء الجديدة كانت مصر واجهت العجز”.

وتابع: طالبنا من كل الجهات المعنية بالأرصاد الجوية ومعرفة درجات الحرارة برؤية عن شهر أغسطس لمعرفة الوضع بصورة أوضح، وما يقال أن درجات الحرارة الشهر القادم ستكون غير مسبوقة.

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وأشار:” كنا نأمل أن تنكسر الموجة الحرارة الشديدة الحالية بنهاية الاجازة الوطنية السابقة، ولكن لم يحدث ومازالت مستمرة”.

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وأوضح أن الأزمة لا تكمن فقط في توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة تحتاج التوربينات المشغلة للمحطات لوقود أكثر لتعمل بنفس الكفاءة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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