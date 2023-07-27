عاجل.. الحكومة تقرر استيراد شحنات إضافية من المازوت بقيمة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 09:12 مساءً - رنا ممدوح _ قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، استيراد شحنات إضافية من المازوت للأيام القادمة.

وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي ينعقد الآن، إلى أن حجم ما سيتم استيراده اعتبارا من اليوم وحتى نهاية أغسطس القادم يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، لتحقيق توازن في شبكة الكهرباء.

وقال إن هذه الأرقام لم تكن ضمن حسبان موازنة الدولة، وتمثل عبء إضافي.

وأعلن أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزي المصري المصري لترشيد بعض المصروفات مع عدد من القطاعات للتعامل مع الاستهلاك المتوقع في شهر أغسطس، وأوضح أن الدولة ستتحرك في ترشيد استهلاك الطاقة الكهرباء.