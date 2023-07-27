مال وأعمال

عاجل.. الحكومة تقرر استيراد شحنات إضافية من المازوت بقيمة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الحكومة تقرر استيراد شحنات إضافية من المازوت بقيمة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 09:12 مساءً - رنا ممدوح _ قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، استيراد شحنات إضافية من المازوت للأيام القادمة.

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وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي ينعقد الآن، إلى أن حجم ما سيتم استيراده اعتبارا من اليوم وحتى نهاية أغسطس القادم يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، لتحقيق توازن في شبكة الكهرباء.

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وقال إن هذه الأرقام لم تكن ضمن حسبان موازنة الدولة، وتمثل عبء إضافي.

وأعلن أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزي المصري المصري لترشيد بعض المصروفات مع عدد من القطاعات للتعامل مع الاستهلاك المتوقع في شهر أغسطس، وأوضح أن الدولة ستتحرك في ترشيد استهلاك الطاقة الكهرباء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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