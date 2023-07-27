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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. العمل أونلاين يوم الأحد أسبوعيا في المصالح الحكومية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 10:10 مساءً - رنا ممدوح _ قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن يكون عمل الموظفين أونلاين يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للمصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطن، وذلك على مدار شهر أغسطس.
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وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي ينعقد الآن، أن ذلك القرار يسرى وفقا لما يراه كل وزير معني، ولفت :” أشجع القطاع الخاص المرتكز عمله على المكاتب بتنفيذ القرار”.
وتابع: في أيام الاجازة الأسبوعية ينخفض الاستهلاك نتيجة لتعطيل العمل في المباني الحكومية والقطاع الخاص.
ووجه رئيس الوزراء كافة الجهات المعنية بالقيام بمزيد من الترشيد في الإنارة العامة في الأماكن التي تقع تحت مسئولية الدولة المصرية.
وقال مدبولي إن هناك خطة عامة تم التوافق عليها اليوم لمزيد من الترشيد في استهلاك الكهرباء للإنارة العامة والأماكن الأخرى.
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