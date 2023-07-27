عاجل.. الإعلان عن مواعيد قطع الكهرباء في كل منطقة بحد أقصى…

دبي - احمد فتحي في الخميس 27 يوليو 2023 11:08 مساءً - رنا ممدوح _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن وزارة الكهرباء تقوم بإعداد مواعيد قطع الكهرباء في كافة المناطق، وسيتم الإعلان عنها بحد أقصى يوم الأثنين القادم.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن تخفيف الأحمال لن يشمل المستشفيات والمنشآت الاستراتيجية.

وأوضح أن تخفيف الأحمال لا يشمل أيضا الأماكن الساحلية، لأنها مصدر دخل قومي للدولة لأنها تجذب سياحة داخلية وخارجية.

وأعلن عن تشكيل لجنة داخل أمانة مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات المعلنة لتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء.