مال وأعمال

السيادي السعودي يعلن تأسيس شركة أسفار للاستثمار السياحي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيادي السعودي يعلن تأسيس شركة أسفار للاستثمار السياحي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 09:12 صباحاً - _  أعلن صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي يوم الخميس عن تأسيس شركة أسفار للاستثمار السياحي التي ستركز على الاستثمار في مشروعات بالقطاع السياحي.

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وتستهدف السعودية اجتذاب 100 مليون سائح محلي وأجنبي سنويا بحلول عام 2030، في إطار إصلاح شامل للاقتصاد يهدف لتقليص الاعتماد على النفط.

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وقال الصندوق إن أسفار ستوفر فرصا للقطاع الخاص لمشاركة قطاع السياحة بالمملكة في الاستثمار، مضيفا أنها ستساعد في دعم الموردين المحليين والمقاولين والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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