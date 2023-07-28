السيادي السعودي يعلن تأسيس شركة أسفار للاستثمار السياحي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 09:12 صباحاً - _ أعلن صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي يوم الخميس عن تأسيس شركة أسفار للاستثمار السياحي التي ستركز على الاستثمار في مشروعات بالقطاع السياحي.

وتستهدف السعودية اجتذاب 100 مليون سائح محلي وأجنبي سنويا بحلول عام 2030، في إطار إصلاح شامل للاقتصاد يهدف لتقليص الاعتماد على النفط.

وقال الصندوق إن أسفار ستوفر فرصا للقطاع الخاص لمشاركة قطاع السياحة بالمملكة في الاستثمار، مضيفا أنها ستساعد في دعم الموردين المحليين والمقاولين والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.