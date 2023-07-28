مدبولي: لا يمكن قطع الكهرباء في المناطق السياحية لأنها مصدر…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 01:10 مساءً - رنا ممدوح _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، ردا عن ما أثير حول أسباب عدم انقطاع الكهرباء عن الأماكن الساحلية أو السياحية راجعا ذلك أنها مصدر دخل قومي للدولة المصرية.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، إلى أن المناطق السياحية والساحلية مصدر رئيسي للدولة لأنها تجذب سياحة خارجية وعملة صعبة.

وأكد :” لو قطعنا على الأماكن الساحلية، السائح لن يأتي مرة أخرى”.