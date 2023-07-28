طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ترتفع 4.7 % خلال…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 05:11 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.7 %، بعد ارتفاع بنسبة 2 % خلال شهر مايو وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 1 % خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.8 % خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء هذا الارتفاع الكبير للطلب على السلع المعمرة على خلفية ارتفاع الطلب على معدات النقل بنسبة 12.1 % خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 4.3 % خلال مايو الماضي.

كما ارتفع الطلب على الطائرات غير الحربية وقطع غيارها بنسبة 64.4 % خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 33.4 % خلال الشهر السابق.

ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، يرتفع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، بنسبة 0.6 % بعد ارتفاعه 0.7 % في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون استقراره دون تغيير خلال الشهر الماضي.

وسجل الطلب على أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية ومكوناتها والمنتجات المعدنية والمعادن الأساسي نموا ملموسا خلال الشهر الماضي.

وقالت وزارة التجارة إن الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية باستبعاد الطائرات يعتبر مؤشرا أساسيا على إنفاق الشركات، حيث ارتفع 0.2 % خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 % خلال الشهر السابق.