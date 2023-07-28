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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن أزمة انقطاع الكهرباء من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 05:11 مساءً - رنا ممدوح _ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري مؤتمرا صحفيا منذ قليل للإعلان عن أسباب انقطاع الكهرباء وبعض القرارات لاحتواء الأزمة.
وتضمنت تصريحاته الآتي
– قررنا استيراد شحنات إضافية من المازوت بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار
– العمل أونلاين يوم الأحد أسبوعيا في المصالح الحكومية التي لا تتعامل مباشرة مع الجمهور
-الإعلان عن مواعيد قطع الكهرباء في كل منطقة بحد أقصى الاثنين المقبل
– إقامة المباريات الرياضية قبل المغرب
– نستهلك 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء وقت الذروة
– اقتربنا من 36 جيجا استهلاك يومي للكهرباء
– الدولة لا تصدر الغاز الطبيعي في فصل الصيف
– لا يمكن قطع الكهرباء في المناطق السياحية لأنها مصدر دخل قومي للدولة
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