أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن أزمة انقطاع الكهرباء

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 05:11 مساءً - رنا ممدوح _ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري مؤتمرا صحفيا منذ قليل للإعلان عن أسباب انقطاع الكهرباء وبعض القرارات لاحتواء الأزمة.

وتضمنت تصريحاته الآتي

– قررنا استيراد شحنات إضافية من المازوت بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار

– العمل أونلاين يوم الأحد أسبوعيا في المصالح الحكومية التي لا تتعامل مباشرة مع الجمهور

-الإعلان عن مواعيد قطع الكهرباء في كل منطقة بحد أقصى الاثنين المقبل

– إقامة المباريات الرياضية قبل المغرب

– نستهلك 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء وقت الذروة

– اقتربنا من 36 جيجا استهلاك يومي للكهرباء

– الدولة لا تصدر الغاز الطبيعي في فصل الصيف

– لا يمكن قطع الكهرباء في المناطق السياحية لأنها مصدر دخل قومي للدولة