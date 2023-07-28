أسعار البنزين في أمريكا ترتفع لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 06:12 مساءً - وكالات _ ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر من العام الماضي، ما يشكل مزيدًا من الضغوط التضخمية على السائقين الأمريكيين وحتى الرئيس “جو بايدن”.

وارتفع متوسط أسعار التجزئة للبنزين في أنحاء الولايات المتحدة بنحو 12 سنتًا في الأيام الثلاثة الماضية، وفقًا لنادي السيارات إيه إيه إيه ، وهذه وتيرة ارتفاع التي لم تسجل منذ الموجة الصعودية في الصيف الماضي.

ومع بلوغ الأسعار 3.714 دولار للجالون اعتبارًا من أمس الأربعاء، أصبحت هذه ثاني أعلى تكلفة للوقود في هذا الوقت من العام على مدار العقد الماضي، بعد المستوى المسجل في العام الماضي.

وتشكل الزيادة ضغطًا على الرئيس “بايدن”، الذي يحاول كبح التضخم قبل خوض انتخابات الرئاسة في العام المقبل، أملًا في استعادة ثقة المستهلك.

قي حين أن معدل التضخم الإجمالي في الولايات المتحدة تراجع خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن أسعار البنزين تعتبر من النفقات الرئيسية الواضحة للغاية للعديد من الناخبين.