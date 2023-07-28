مال وأعمال

أسعار النفط تفتح على تراجع وسط مخاوف بشأن الطلب

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تفتح على تراجع وسط مخاوف بشأن الطلب من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 07:10 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية.

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وانخفض خام برنت 59 سنتًا أو 0.7% إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية بـ 5%. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.6% إلى 79.58 دولار للبرميل ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5.2%.

وارتفعت أسعار النفط في الجلسة الماضية على خلفية نتائج أعمال قوية وبيانات اقتصادية أميركية جاءت أفضل من المتوقع.

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وكشفت وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.4% في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات بنمو عند 1.8%.

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لكن الزيادات التي أعلنتها بنوك مركزية عالمية مؤخرًا للفائدة بهدف تهدئة التضخم المتفاقم أثارت مخاوف حول الطلب على المدى الطويل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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