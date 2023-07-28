- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تفتح على تراجع وسط مخاوف بشأن الطلب من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 07:10 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية.
وانخفض خام برنت 59 سنتًا أو 0.7% إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية بـ 5%. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.6% إلى 79.58 دولار للبرميل ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5.2%.
وارتفعت أسعار النفط في الجلسة الماضية على خلفية نتائج أعمال قوية وبيانات اقتصادية أميركية جاءت أفضل من المتوقع.
وكشفت وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.4% في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات بنمو عند 1.8%.
لكن الزيادات التي أعلنتها بنوك مركزية عالمية مؤخرًا للفائدة بهدف تهدئة التضخم المتفاقم أثارت مخاوف حول الطلب على المدى الطويل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تفتح على تراجع وسط مخاوف بشأن الطلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.