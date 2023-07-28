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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تستعد لاستخدام الروبل في تسوية صادراتها الزراعية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 09:12 مساءً - سي إن بي سي_ أكدت فيكتوريا أبرامشينكو، نائبة رئيس الوزراء الروسي ، اليوم الجمعة، أن روسيا ستحث مشتري صادراتها الزراعية على الدفع بالروبل بدلاً من الدولار كوسيلة للالتفاف حول العقوبات الغربية.
وذكرت أن الحكومة تعد مسودة مرسوم من شأنه تمكين المشترين من فتح حسابات خاصة بالروبل لتحقيق هذا الأمر.
وتطالب روسيا منذ فترة طويلة بإعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي بشبكة (سويفت) العالمية للمدفوعات التي استبعدت منها بعد غزو أوكرانيا العام الماضي.
وكان عدم استئناف ربطها بالشبكة أحد أسباب انسحابها الأسبوع الماضي من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وسلط الرئيس فلاديمير بوتين الضوء على الحاجة إلى التحول إلى العملات الوطنية في معاملات التجارة، في خطاب ألقاه بالقمة الأفريقية الروسية في سان بطرسبرج أمس الخميس.
وذكرت أبرامشينكو أن المرسوم “سيسهل وصول الدول الصديقة إلى سوق الغذاء وسداد ثمن المنتجات الغذائية بالعملات الوطنية”.
ووصفت ذلك بأنه أداة لحماية المصدرين الروس والدول “الصديقة” لبلادها من ضغط العقوبات.
وأضافت “اعتاد شركاؤنا على تسلم الغذاء الروسي عالي الجودة بدون انقطاع، وسنواصل عمليات التسليم هذه”.
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