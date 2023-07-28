- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: روسيا ستبقى مصدرا موثوقا لإمدادات الغذاء في العالم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 10:10 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن بلاده تزيد من إمدادات الحبوب إلى أفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة.
وأضاف بوتين، أن روسيا ستبقى مصدرا موثوقا لإمدادات الغذاء في العالم.
وأوضح أن روسيا أسقطت ديونا على الدول الأفريقية بأكثر من 23 مليار دولار.
وأشار إلى أن القمة الروسية الأفريقية دليل على الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال قمة مع قادة أفارقة في سان بطرسبرج أمس الخميس، إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.
وذكر أن هذه الدول هي بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.
وقال الرئيس الروسي، إن العقوبات الغربية يجب ألا تشمل توريد الحبوب، مؤكداً أن الغرب هو من يعيق تنفيذ مبادرة الحبوب رغم التزامنا التام بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: روسيا ستبقى مصدرا موثوقا لإمدادات الغذاء في العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.