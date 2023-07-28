التضخم السنوي في الولايات المتحدة يتباطأ خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يوليو 2023 11:07 مساءً - _ سجل التضخم السنوي تباطؤا ملموسا بالولايات المتحدة في يونيو، الأمر الذي قد يعجل بإنهاء مجلس الفيدرالي الأمريكي لأقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية ايوم الجمعة إن التضخم، بمقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.1 بالمئة في مايو.

وفي اثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ثلاثة بالمئة، وهذه أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021 وجاءت عقب زيادة نسبتها 3.8 بالمئة في مايو.

وباستبعاد البنود المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة في يونيو بعدما زاد 0.3 بالمئة في الشهر السابق.

وقالت وزارة التجارة أيضا إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، زاد 0.5 بالمئة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات مايو بالرفع لتظهر نمو الإنفاق 0.2 بالمئة بدلا من 0.1 بالمئة حسبما ورد سابقا، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الإنفاق 0.5 بالمئة.

وزاد إنفاق المستهلكين 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الماضي انخفاضا من 4.2 بالمئة بين يناير ومارس.

وكانت الزيادة كفيلة بالمساهمة في تعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4 بالمئة في الربع الماضي من معدل اثنين بالمئة المعلن في الشهور الثلاثة الأولى من العام.