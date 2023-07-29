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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو السعودية ومعهد الطاقة الياباني يتفقان على تعزيز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 29 يوليو 2023 10:10 صباحاً - العربية نت _ أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم في 16 يوليو الماضي، مع معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ) لتعزيز التعاون في الأنشطة التجارية.
ووقّع المذكرة النائب الأعلى للرئيس للاستراتيجية وتحليل الأسواق في أرامكو السعودية، فهد الضبيب، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة، تسويا تيرازاوا، وتم عقد اجتماع مائدة مستديرة سعودية – يابانية على هامش الزيارة الرسمية لرئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا إلى المملكة.
وتُعد أرامكو السعودية إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتهدف إلى الإسهام في تحول الطاقة من خلال العمل المتواصل لتطوير قدرات إنتاج الهيدروجين والأمونيا، والإسهام في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون.
وتربط معهد اقتصاديات الطاقة علاقة عميقة وراسخة مع أرامكو السعودية منذ انطلاق الشحنة التجريبية المشتركة للأمونيا الزرقاء من السعودية إلى اليابان في سبتمبر 2020م، وغيرها من المشاريع المشتركة. وقد وقّع الطرفان على مذكرة التفاهم في إطار مساعيهما لتعزيز التعاون في مجالي الحياد الكربوني وأمن الطاقة.
وسيعمل معهد اقتصاديات الطاقة من خلال مذكرة التفاهم، على رفع مستوى التعاون مع “أرامكو” السعودية في أنشطتها التجارية والبحثية، وتواصلها مع أصحاب المصلحة على المستوى العالمي.
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