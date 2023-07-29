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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإمارات توقف تصدير الأرز وإعادة تصديره لمدة 4 شهور من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 29 يوليو 2023 03:12 مساءً - ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة أن الإمارات أوقفت تصدير الأرز وإعادة تصديره لمدة أربعة أشهر بما يشمل الأرز هندي المنشأ.
وقالت الإمارات ، التي تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية، إن الحظر يشمل جميع أصناف الأرز مثل الأرز الأسمر والأرز المضروب كليا أو جزئيا والأرز المكسور.
أضافت الوكالة أن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير الأرز تقديم طلب لـ وزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير إلى خارج الدولة.
ويأتي الحظر في أعقاب قرار الحكومة الهندية الأسبوع الماضي وقف تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي والمكسور في ظل زيادة الأسعار وبعدما ألحقت الأمطار الموسمية أضرارا كبيرة بالمحصول.
وكانت وسائل إعلام إماراتية قالت هذا الأسبوع إن الموردين المحليين ومتاجر التجزئة في الإمارات كانت تتوقع ارتفاع الأسعار وإن كان بصفة مؤقتة.
وأثر تضخم أسعار الغذاء على الإمارات ودول الخليج عموما في معظم فترات عام 2022، لكنها بدأت تشهد تصحيحا هذا العام.
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