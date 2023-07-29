الإمارات توقف تصدير الأرز وإعادة تصديره لمدة 4 شهور

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يوليو 2023 03:12 مساءً - ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة أن الإمارات أوقفت تصدير الأرز ‏وإعادة تصديره لمدة أربعة أشهر بما يشمل الأرز هندي المنشأ.‏

وقالت الإمارات ، التي تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية، إن الحظر يشمل ‏جميع أصناف الأرز مثل الأرز الأسمر والأرز المضروب كليا أو جزئيا والأرز ‏المكسور.‏

أضافت الوكالة أن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير الأرز تقديم ‏طلب لـ وزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير إلى خارج الدولة.‏

ويأتي الحظر في أعقاب قرار الحكومة الهندية الأسبوع الماضي وقف تصدير ‏الأرز الأبيض غير البسمتي والمكسور في ظل زيادة الأسعار وبعدما ألحقت ‏الأمطار الموسمية أضرارا كبيرة بالمحصول.‏

وكانت وسائل إعلام إماراتية قالت هذا الأسبوع إن الموردين المحليين ومتاجر ‏التجزئة في الإمارات كانت تتوقع ارتفاع الأسعار وإن كان بصفة مؤقتة.‏

وأثر تضخم أسعار الغذاء على الإمارات ودول الخليج عموما في معظم فترات عام ‏‏2022، لكنها بدأت تشهد تصحيحا هذا العام.‏